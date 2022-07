Fußball | 3. Liga Dynamo-Auftakt gegen 1860 München live in der ARD

Zum Drittligastart empfängt die SG Dynamo Dresden am Samstag, den 23. Juli, das Team von 1860 München. Die Fans der Schwarz-Gelben können sich besonders freuen, denn die Partie wird live in der ARD übertragen. Der MDR steigt am nächsten Tag mit den Spielen von Aue sowie dem Derby zwischen Zwickau und Halle in die Berichterstattung ein.