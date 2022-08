Bei Dynamo Dresden (11.) ist durch das 2:0 gegen den Halleschen FC am vergangenen Wochenende ein gigantischer Knoten geplatzt. Denn zuvor mussten die Elbestädter 237 Tage auf einen Sieg warten. Da dieses Thema bei der SGD nun abgehakt ist, blickt man optimistisch auf die kommenden Spiele. Zwar war spielerisch auch schon beim 3:4 gegen 1860 München am 1. Spieltag vieles richtig, doch den richtigen Siegeswillen hat man erst gegen den HFC gespürt. Auch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart zeigte Dynamo eine ansprechende Leistung, doch das Resultat stimmte ebenfalls nicht. Gegen den SC Verl soll nun eine Siegesserie gestartet werden. Und die soll nach den Worten von Dynamo-Neuzugang Arslan am besten genauso lange andauern, wie die Sieglos-Serie zuvor.

Der SC Verl (14.) hat ebenfalls einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Zum Auftakt beim FC Saarbrücken gab es ein knappes 0:1, am vergangenen Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Michel Kniat mit dem Last-Minute-2:2 immerhin einen moralischen Sieg. Der Sportclub war dabei erst in der 90. Minute mit 1:2 in Rückstand geraten, konnte den Ausgleich in der Nachspielzeit aber noch erzwingen. Mit diesem Rückenwind sinnt Verl nun auf den ersten Saisonsieg in der Liga. Im Landespokal hat man den schon eingefahren bei einem erwartungsgemäßen 3:0 gegen Rot-Weiß Essen.