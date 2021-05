"Leider kann ich der Mannschaft aufgrund meiner Verletzung vorerst nicht mehr auf dem Platz helfen. Ich werde die Jungs aber neben dem Feld mit vollem Einsatz weiter unterstützen, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen", erklärte der Führungsspieler in einer Vereinsmitteilung. "Der Ausfall von Basti ist in der Endphase der Saison natürlich umso bitterer, denn sowohl auf als auch neben dem Platz ist er als Kapitän ein wichtiger Spieler für unser Team. Wir wünschen ihm einen optimalen Heilungsverlauf. Einmal mehr ist nun das gesamte Team gefordert, sein Fehlen aufzufangen", erklärte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Sebastian Mai auf Krücken am Dienstagabend. Bildrechte: Picture Point

Mai hatte sich die Verletzung am 1. Mai beim 2:0-Sieg im Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen zugezogen. Nach dem schmeichelhaften 0:0 am folgenden Dienstagabend beim SC Verl führt Dresden punktgleich mit Hansa Rostock mit der besseren Tordifferenz die Tabelle an, zwei Zähler vor dem neuen Dritten 1860 München und dem FC Ingolstadt. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Alexander Schmidt Viktoria Köln.



Mai war nach Stationen in Chemnitz, Zwickau, Münster und Halle im vergangenen Sommer zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. In der aktuellen Saison kommt der 1,95-Meter-Hüne bislang auf 25 Drittligaeinsätze.