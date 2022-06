"Ein absoluter Wunschspieler von uns. Basti wird uns mit seiner Art, wie auf und neben dem Rasen agiert, enorm weiter helfen" – mit diesen Worten hat Trainer Torsten Ziegner seinen alten Schützling Sebastian Mai am Donnerstag (9. Juni) beim MSV Duisburg begrüßt. Beim Drittligisten aus Nordrhein-Westfalen unterschrieb der 28 Jahre alte Innenverteidiger nun einen Vertrag bis 2024. Ziegner und Mai kennen sich aus gemeinsamen Jahren beim Halleschen FC und FSV Zwickau. Auch MSV-Sportgeschäftsführer Ralf Heskamp kennt Mai aus vorherigen HFC-Zeiten.

Im Sommer 2020 war Mai aus Halle zu seinem Jugend- und Heimatverein Dynamo Dresden zurückgekehrt und feierte anschließend als Kapitän den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Allerdings verlor der Abwehrhüne in der vergangenen Saison unter Alexander Schmidt seinen Stammplatz und kam lediglich auf 16 Zweitliga-Einsätze.

Sebastian Mai (li.) spielte bereits in Halle und Zwickau unter Torsten Ziegner (re.). Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

An der Wedau wagt er den persönlichen Neuanfang: "Ich habe brutal Bock auf die Aufgabe! Ich möchte einfach wieder Fußball spielen und wieder das Gefühl haben, meiner Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen. Das Trainerteam und den Sport-Geschäftsführer schon zu kennen, ist sicherlich auch ein Vorteil. Wir sind eingespielt – jeder weiß, was er vom jeweils anderen erwarten kann", betonte Mai in einer offiziellen MSV-Mitteilung.