Dynamo Dresden hat Angreifer Simon Gollnack zum tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem verliehen. Dort soll der 19 Jahre alte Offensivspieler bis zum Saisonende möglichst viel Wettkampfpraxis sammeln, gab der Fußball-Drittligist am Mittwoch bekannt. "Simon könnte noch für die U19 spielen, aber da dort seit Wochen der Spielbetrieb aufgrund der aktuellen Situation ruht, haben wir nach einer sinnvollen Möglichkeit gesucht, um ihm für seine weitere Entwicklung jetzt so viel Spielpraxis wie möglich zu ermöglichen", wird Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in der Mitteilung zitiert.

Simon Gollnack Bildrechte: imago images/Jan Huebner