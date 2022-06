Fußball-Drittligist Dynamo Dresden startet am 16. Juni mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. An den beiden Tagen zuvor absolviert die Mannschaft sportmedizinische Leistungstests im Universitätsklinikum Dresden. Vom 27. Juni bis 4. Juli fährt der Absteiger in ein Trainingslager im österreichischen Bad Häring im Kufsteinerland.