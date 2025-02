Nur wenige Wochen nach Eröffnung des Fitness- und Kampfsportstudios "Home of Sports Elbflorenz" in Dresden hat sich einer der drei Gesellschafter öffentlichkeitswirksam von seiner Investition distanziert. Stefan Kutschke, Kapitän des Fußball-Drittligisten SG Dynamo Dresden, ließ via Pressemitteilung seins Klubs am Freitag (7. Februar) wissen: "Vor diesem Hintergrund und mit dem hervorgebrachten Wissen, kann und möchte ich mich mit dem gestarteten Projekt nicht weiter identifizieren."

Besagter Hintergrund ist, dass laut des Online-Rechercheportals "naziwatchdd" einer der insgesamt drei Gesellschafter zur Neonazi-Szene gehören soll und in der Vergangenheit u.a. wiederholt am sogenannten "Tag der Ehre" in Budapest teilgenommen haben. Dort treffen sich jährlich mittlerweile Tausende Neonazis, um der Waffen-SS, Wehrmacht und ihren Verbündeten zu huldigen, die Anfang Februar 1945 aus der von der Roten Armee belagerten ungarischen Hauptstadt ausbrechen wollten.



"Als Mensch aber auch als Spieler und Kapitän stehe ich für die Werte von Dynamo Dresden ein und möchte diese auch zukünftig mit Leben füllen. Meine Absicht war zu keiner Zeit, den Verein oder Einzelpersonen in Verruf zu bringen", ergänzte Kutschke in seinem Statement. Ein vor knapp einer Woche veröffentlichter Werbepost für das Studio auf dem offiziellen Instagram-Profil des 36-Jährigen wurde unterdessen gelöscht.