Dynamo Dresden hat es im dritten Anlauf geschafft: Die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag konnte sich das Team von Thomas Stamm sogar eine 0:1-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim erlauben. Denn Konkurrent Saarbrücken patzte mit 2:4 in Aachen, so dass Dresdens Vorsprung auf Rang drei am letzten Spieltag nicht mehr aufzuholen ist. Und so stieg im Mannheimer Carl-Benz-Stadion die erste Aufstiegsparty der SGD.