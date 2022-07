Wie erwartet akzeptiert Fußball-Drittligist Dynamo Dresden die Geldstrafe von 300.000 Euro wegen Ausschreitungen seiner eigenen Anhänger. "Wir gehen nicht in Berufung", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Montag (18.07.2022) in einer digitalen Medienrunde.

Wehlend sprach von einer Zäsur, die diese Vorfälle bedeuten. "Es muss ein Umdenken stattfinden", forderte der Funktionär. "Es gibt viel zu tun. Das gehen wir intensiv an. Das wird eine Arbeitssaison, in der es Maßnahmen zu entwickeln gilt." Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend: "Es gibt viel zu tun." Bildrechte: dpa

Ausschreitungen in drei Spielen

Die Dresdner waren in der vergangenen Woche für die Zuschauervorkommnisse während des Zweitliga-Spiels gegen den FC Schalke 04 am 1. April und der beiden Relegationsspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern am 20. Mai und am 24. Mai vom DFB-Sportgericht bestraft worden. Von den 300.000 Euro, die der Drittligist aufwenden muss, kann Dynamo bis zu 100.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Wehlend: Härtere Strafen standen im Raum

Direkt nach der Urteilsverkündung am vergangenen Montag (11.07.2022) hatte Wehlend im MDR betont: "Es ist deutlich weniger geworden als was im Raum stand, es standen deutlich drakonischere Strafen im Raum. Das konnten wir abwenden." Neben einem Teilausschluss der Zuschauer oder einem kompletten Geisterspiel hatte auch die Aufhebung der Selbstverwaltung des K-Blocks gedroht, so Wehlend.