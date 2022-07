Wegen des unsportlichen Verhaltens ihrer Fans bei drei Spielen im vergangenen Frühjahr muss die SG Dynamo Dresden 300.000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag (11. Juli) entschieden. Bis zu 100.000 Euro davon kann der Verein für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", so die Richter. Immerhin verzichtete das Gericht etwa auf einen Zuschauerausschluss bei einem zukünftigen Heimspiel.

Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend sagte dem MDR nach der Verhandlung in Frankfurt: "Es ist ist ein Urteil, mit dem wir erst mal so leben müssen. Wir werden in der nächsten Woche diskutieren, wie wir damit umgehen. Es ist deutlich weniger geworden als was im Raum stand, es standen deutlich drakonischere Strafen im Raum. Das konnten wir abwenden."