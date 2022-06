Sven Müller will neuer Stammtorhüter der SG Dynamo Dresden werden. Am Donnerstagnachmittag (9. Juni) verkündete der Zweitliga-Absteiger die Verpflichtung des 26-Jährigen, der in den vergangenen zwei Spielzeiten für Drittligist Hallescher FC auflief. Müller erhält in Elbflorenz einen Vertrag bis 2024.