Sieg im ersten Testspiel: Die SG Dynamo Dresden ist gut ins Trainingslager gestartet. Im türkischen Belek setzte sich der Drittligist gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy FC mit 2:1 durch. Der Tim Sukazi Galaxy Football Club ist aktuell Tabellenzwölfter der Premier Soccer League. Die drei Tore fielen in der ersten Halbzeit, für Dynamo trafen Ahmet Arslan in der siebten und Christian Conteh in der 29. Minute. Djakaridja Traoré (33.) verkürzte für Galaxy.