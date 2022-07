Der 29-Jährige erhielt wie in der vergangenen Zweitliga-Saison die meisten Stimmen seiner Teamkollegen. Als Vizekapitän wurde Rückkehrer und Stürmer Stefan Kutschke gewählt. Das Duo gehört auch dem fünfköpfigen Mannschaftsrat an - dieser wird von Yannick Stark, Kevin Ehlers und Paul Will komplettiert. "Dass ich die Mannschaft auch in der bevorstehenden Spielzeit als Kapitän auf den Rasen führen darf, ist für mich eine große Ehre", sagte der Innenverteidiger. "Wir müssen als Einheit auf dem Rasen und auch außerhalb zusammenhalten und für Dynamo kämpfen. Dann bin ich überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison mit vielen Highlights erleben werden."