Die SGD hat am Freitagnachmittag (31. Mai 2024) den nächsten Abgang verkündet. Mit Tobias Kraulich verlässt ein Innenverteidiger den Vorjahresvierten der 3. Liga zum Kokurrenten Rot-Weiss Essen. Der von Verletzungspech geplagte Abwehrspieler kam für Dynamo Dresden auf 14 Partien in Liga und Sachsenpokal. Besonders in der Rückrunde bekam Kraulich kaum einen Fuß auf den Rasen.