"Er ist ein junger und talentierter Torwart, der bereits über erste Erfahrung im Profifußball verfügt und auch charakterlich einwandfrei in unsere Mannschaft passt", erklärte Sportchef Ralf Becker. Nach Sven Müller (Hallescher FC) und Stefan Drljaca (Dortmund II) ist Heeger der nunmehr dritte neue Keeper bei den Schwarz-Gelben. Komplettiert wird das Kaderquartett von U19-Schlussmann Erik Herrmann.



Kevin Broll, in den vergangenen drei Jahren die unangefochtene Nummer 1 in Dresden, hatte sich jüngst dem polnischen Erstligisten Gornik Zabrze angeschlossen.