Dynamo Dresden muss zum Start in die Vorbereitungen auf das neue Drittliga-Jahr einen personellen Rückschlag hinnehmen. Stammtorwart Sven Müller ist im Trainingslager in der Türkei direkt in der ersten Einheit am Dienstag (13. Dezember) im Rasen hängengeblieben und hat sich dabei das linke Knie verdreht. Danach wurde er zu einer MRT-Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus in Antalya gebracht.