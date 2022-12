Die Verletzung von Dynamo Dresdens Torwart Sven Müller fällt entgegen erster Befürchtungen nicht so schwer aus, wie zunächst erwartet. Müller hatte sich zum Start ins Trainingslager in der Türkei das Knie verdreht und musste anschließend direkt wieder die Heimreise nach Dresden antreten. Dort wurde der Keeper eingehend untersucht.

Wie Dynamo am Rande des erfolgreichen Testspiels am Donnerstag gegen TS Galaxy FC mitteilte, hat sich Müller wohl nur eine starke Dehnung zugezogen. Das Horroszenario Kreuzbandriss blieb aus. "Schade, dass er überhaupt ausgefallen ist. Aber in der schlechten Nachricht ist das noch die gute", sagte Markus Anfang dem Onlineportal "Tag24".