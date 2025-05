Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Fußball | 3. Liga "Wir können was Geiles erreichen" - Dynamo Dresden will den Aufstieg in Mannheim klarmachen

Hauptinhalt

06. Mai 2025, 18:29 Uhr

Auf der Bielefelder Alm wurde Dynamo der Aufstieg in letzter Minute aus den Händen gerissen. Dennoch ist die Stimmung gut. Gegen Waldhof Mannheim haben die Dresdner am kommenden Wochenende erneut die Chance, die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu feiern.