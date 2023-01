Patrick Weihrauch, der bis zur Winterpause in jeder Partie zum Einsatz kam, wurde in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass es schwer für ihn werde, zukünftig noch zu spielen. Weihrauch hatte Dynamo in der Hinrunde der Saison 2020/21 als Mittelfeldstratege noch Richtung Aufstieg geführt, war dann aber mit zwei Sprunggelenkoperationen fast ein Jahr aus dem Pflichtspielbetrieb raus. Bei nur noch einem halben Jahr Vertrag würde Dynamo ihm keine Steine in den Weg legen.

Anders als im Sommer hätte Michael Akoto, letzte Saison noch Dresdens Senkrechtstarter in der 2. Liga, nun im Winter ebenfalls gehen dürfen, wenn für ihn eine angemessene Ablöse einzunehmen gewesen wäre. Obwohl es gerüchtemäßig lose Interessensbekundungen von Akotos Jugendverein SV Wehen Wiesbaden gab, scheint ein Wechsel hier vom Tisch. So zeigte der Abräumer, der wegen eines Magen-Darm-Infekts von Niklas Hauptmann in die Startelf gerutscht war, eine starke Reaktion beim 3:1-Auswärtserfolg in Oldenburg. Schon in der ersten Hälfte war Akoto einer der Besseren in einem schwachen Dynamo-Team.