Kade durchlief seit dem Kleinfeldalter die Nachwuchsakademie von Hertha BSC, wo er im April 2017 gegen Borussia Mönchengladbach noch als 17-Jähriger den ersten von insgesamt zwei Erstliga-Einsätzen feiern durfte. Vor einem Jahr ging der frühere Juniorennationalspieler dann zum Stadtrivalen aus Köpenick. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison blieb das Offensivtalent jedoch ohne Einsatz für Union und gehörte nur dreimal zum Kader.



In einer neu formierten Dresdner Mannschaft mit jungen Perspektivakteureren und erfahrenen Profis erhofft sich der Linksfuß den Durchbruch. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei Dynamo und möchte mich gemeinsam mit dem Verein weiterentwickeln. Sowohl Dynamo als auch ich haben in den kommenden Jahren viel vor. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen", so Kade.