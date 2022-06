Dynamo Dresden geht mit Panagiotis Vlachodimos in die neue Saison. Der 30 Jahre alter Offensivspieler unterschrieb bis 2024. Das teilte der Verein am Donnerstag (16.06.2022) mit. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Deutsch-Griechen besaß lediglich eine Gültigkeit für die 2. Bundesliga.

"Panagiotis Vlachodimos hat seine Qualitäten bereits in den zurückliegenden beiden Jahren im Dynamo-Trikot nachgewiesen. Nach seinem überstandenen Kreuzbandriss hat er schon in den letzten Partien der vergangenen Saison wieder angedeutet, wie belebend er mit seiner Spielweise und seiner Kreativität für unsere Offensive sein kann", sagte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Vlachodimos war 2020 von der SG Sonnenhof Großaspach nach Dresden gewechselt und erzielte in bislang 27 Partien drei Tore. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der Flügelspieler von einer schweren Verletzung ausgebremst. Am 7. Spieltag riss er sich beim Auswärtsspiel in Darmstadt (0:1) das Kreuzband im linken Knie und feierte erst am 33. Spieltag in Karlsruhe sein Comeback.