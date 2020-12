Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Stammspieler Paul Will verzichten. Wie der Verein am Mittwoch (2.12.2020) mitteilte, erlitt der 21-Jährige beim 3:0-Sieg am Wochenende in Duisburg einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Mittelfeldspieler Will, der in dieser Saison in elf von 14 möglichen Spielen auf dem Platz stand, zog sich die Verletzung in Duisburg bereits in der 2. Minute zu: Nach einem Kopfballduell knickte er unglücklich um und musste behandelt werden. Trotz Verletzung blieb Will bis zu seiner Auswechslung in der 88. Minute auf dem Platz.