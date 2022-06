Was seit Wochen befürchtet wurde, tritt nun ein. Christoph Daferner und Ransford Königsdörffer gehen nicht den Weg mit in die 3. Liga und werden die SG Dynamo Dresden verlassen. Beide werden am Montag (27. Juni) nicht mehr mit ins Trainingslager nach Bad Häring in Tirol reisen. Bei ihren neuen Vereinen stehen noch diverse Tests an, danach werden die Verpflichtungen auch öffentlich gemacht.