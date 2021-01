"Ich kenne Heinz schon länger, habe ihn bereits bei seinen vorherigen Stationen beobachtet. Wir standen mit ihm schon im Sommer im Austausch und freuen uns, dass es jetzt gepasst hat", freute sich Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Er nannte Mörschel einen "technisch versierter Mittelfeldspieler, der über eine gute Physis und einen starken Abschluss" verfüge. Mörschel sei zudem in der Mittelfeldzentrale vielseitig einsetzbar, kenne die Liga trotz seines jungen Alters bereits und besitze noch Entwicklungspotential. "Heinz passt damit voll in unser Anforderungsprofil, um den verletzungsbedingten Ausfall von Patrick Weihrauch möglichst schnell zu kompensieren“, so Becker.

Es ist ein schönes Gefühl ab sofort ein Teil dieser Mannschaft zu sein, denn was in den Jungs steckt, haben sie bereits im ersten Halbjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die erste Trainingseinheit hat der Neuzugang bereits weg. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Dynamo und möchte auf dem Platz meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft bereits in dieser Saison maximal erfolgreich zu sein. Es ist ein schönes Gefühl ab sofort ein Teil dieser Mannschaft zu sein, denn was in den Jungs steckt, haben sie bereits im ersten Halbjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt", wird Mörschel in der Dynamo-Pressemitteilung zitiert.