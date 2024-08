Dynamo Dresden hat sich am Dienstag (27. August 2024) mit einem weiteren Offensivspieler verstärkt. Der Fußball-Drittligist hat nach eigenen Angaben Jonas Sterner für ein Jahr von Bundesliga-Neuling Holstein Kiel ausgeliehen. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige auf 16 Einsätze in der 2. Bundesliga. In dieser Spielzeit wurde er bisher nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga eingesetzt.