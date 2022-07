Melitschenko kam Ende März mit seiner Freudin Anna nach Dresden, nachdem er sein Zuhause in der Ukraine seit über zwei Monaten nicht mehr gesehen hatte. Am 20. Januar hatte er letztmalig ukrainischen Boden unter den Füßen. Von da aus ging es ins Trainingslager in der Türkei - ohne zu wissen, dass er sein Land so schnell nicht wiedersehen würde. Am 24. Februar saß das Team auf dem Flughafen, bereit zur Rückreise. Doch da war der Luftraum in der Ukraine bereits gesperrt.