Für Schreiber ist der Wechsel zu Dynamo Dresden eine Rückkehr in die Heimat. In Freital geboren, spielte er beim SC Borea Dresden, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig ging. Von dort ist Schreiber in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeliehen worden. Der Hallesche FC, Holstein Kiel und zuletzt Saarbrücken zählten bereits auf seine Dienste. So kommt der Torhüter auf zehn Spiele in der 2. Bundesliga sowie 49 Partien in der 3. Liga.

Bildrechte: SG Dynamo Dresden