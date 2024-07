Schon bei seinem Amtsantritt hatte Thomas Stamm verlauten lassen, in Zukunft vermehrt auf junge Talente setzen zu wollen. David Kubatta dürfte genau in diese Kategorie gehören. Wie Dynamo Dresden am Mittwoch (3. Juli 2024) mitteilte, wechselt der 20-jährige Innenverteidiger von Viktoria Köln an die Elbe. Zur Vertragslaufzeit machte die SGD keine Angaben.