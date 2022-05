Elf Jahre lang spielte der 22-Jährige beim SC Freiburg, jetzt zieht es ihn erstmals in die Fremde: Claudio Kammerknecht wird künftig in Sachse auflaufen. Der 1,87 Meter große Innenverteidiger unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, der für die ersten drei Ligen gilt. Das gab Dynamo am Montag (30. Mai 2022) bekannt.

"Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan aufgezeigt, der mich total überzeugt hat. Auch deswegen habe ich mich – unabhängig von der Liga – frühzeitig für Dynamo entschieden", sagte der Abwehrspieler, der mit dem SC Freiburg II schon Drittliga-Erfahrung sammeln konnte. Bei 23 Einsätzen in der vergangenen Saison trug er fünfmal die Kapitänsbinde. Kammerknecht ist "voller Vorfreude auf die neue Herausforderung", möchte sich weiterentwickeln und "von Beginn an mithelfen, dass der Verein so schnell wie möglich in die 2. Bundesliga zurückkehrt".