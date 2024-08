Der 24-jährige Risch absolvierte bislang 67 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Mit Ulm feierte er in der zurückliegenden Spielzeit den Aufstieg in die 2. Bundesliga, schaffte es in dieser Saison allerdings nicht in den Spieltagskader der "Spatzen".