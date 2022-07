Sportchef Ralf Becker ist begeistert: "Er ist ein klassischer Flügelspieler - schnell, mutig im Eins-gegen-eins und mit Zug zum Tor. Mit seinen Qualitäten wird er unser Offensivspiel bereichern." Conteh traf am Freitagabend im Trainingslager der Schwarz-Gelben in Bad Häring (Österreich) ein und steigt direkt ins Training ein. "Auf die Zeit bei der SG Dynamo Dresden habe ich richtig Lust", erklärte der Deutsch-Ghanaer. "Es ist wichtig, dass wir in der 3. Liga vom ersten Tag an total präsent sind."