Die Deutschen im Alter von 18, 23, 24 und 25 Jahren hätten sich selbst bei der Polizei gemeldet, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag (10. August) mit. Damit werden nun noch 16 Personen gesucht, die auf Fahndungsbildern zu sehen sind. Die Fotos der 20 Tatverdächtigen waren von der Polizei am Montag veröffentlicht worden.

Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Männer stehen laut Polizei im Verdacht, am 16. Mai maßgeblich an den Ausschreitungen am Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion beteiligt gewesen zu sein. Die meisten von ihnen sollen Flaschen oder Steine geworfen haben. Die schweren Fußballkrawalle am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden in die zweite Bundesliga hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt.