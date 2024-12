Park wurde bereits jetzt bis zum Jahresende vom Trainingsbetrieb befreit, teilte Dynamo Dresden in einer Pressemitteilung mit. In gemeinsamen Gesprächen habe man die Situation für beide Seiten offen analysiert und sei zum Entschluss gekommen, "dass aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position eine neue Aufgabe für ihn der sinnvollste Schritt sein kann. In seiner Heimat kann er sich nun erneut beweisen", hieß es.