Dynamo Dresden hat nach den jüngsten Ausschreitungen beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth umfangreich Stellung zu den Geschehnissen bezogen. In einer Pressekonferenz am Freitag (07.10.2022) sagte Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend: "Es gibt keine Rechtfertigung für das, was dort passiert ist. Wir werden alles dafür tun, um das Geschehene aufzuklären und den Schaden wiedergutzumachen." Wehlend entschuldigte sich im Namen des gesamtes Vereins "ehrlich und offenen Herzens bei der Spielvereinigung Bayreuth, der Stadt, den Fans und der Landespolizei Bayern".

Dynamo-Fans verletzen 14 Polizisten

Bei dem Gastauftritt in Bayreuth am vergangenen Wochenende kam es zu heftigen Ausschreitungen abseits des Platzes. Dynamo-Fans griffen während der zweiten Halbzeit eine Gruppe Polizisten im Gästefanblock an und attackierten diese mit Schlägen und Tritten. Zudem zerstörte die Gruppierung der Dresdner Fans das Inventar eines Imbissstands und verwendete es als Wurfgeschosse. Bei dieser Auseinandersetzung wurden 14 Polizeibeamte verletzt. Nach Angaben der Bayreuther Polizei wurden während der Auseinandersetzung auch die Kasse des Imbisses entwendet sowie zwei Toilettencontainer und vier mobile Toiletten im Bereich des Gästeblocks angezündet.

Das ist blanke Anarchie am Ende des Tages Jürgen Wehlend Kaufmännischer Geschäftsführer Dynamo Dresden

"Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert. Es gab keine Anzeichen dafür", sagte Wehlend. "Über 3.500 Dresdner waren friedlich und wegen des Fußballs dort". Eine "Pauschalverurteilung" soll daher nicht erfolgen, da weniger als 100 Fans an den Ausschreitungen beteiligt waren. Dennoch stellte Wehlend klar, dass "das, was dort passiert ist, unsere Werte und die des Fußballsports konterkariert." Weiter sprach er von "Zuständen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir im Stadion haben wollen. Das ist blanke Anarchie am Ende des Tages."

Fans von Dynamo Dresden hatten beim Auswärtsspiel für Ausschreitungen gesorgt. Bildrechte: dpa

Kommende Auswärtsfahrten ohne Fans?

Die Aufarbeitung der Geschehnisse läuft auf Hochtouren. Wehlend forderte "konsequente und konkrete Maßnahmen" und kündigte sowohl operative, also spieltagsbezogene, als auch strategische Schritte an. Neben der Zusammenarbeit mit der Bayreuther und Dresdner Polizei zur Identifizierung der Täter hat Dynamo als erste Reaktion bereits seinen Verkauf der Gästetickets für das anstehende Auswärtsspiel in Essen stark eingeschränkt und den freien Verkauf von Auswärtstickets vorerst gestoppt.

Ob und welcher Form man in Zukunft Auswärtsfahrten organisieren und Ticketkontigente ausgeben wird, soll kommende Woche im Verein entschieden werden. Derzeit spricht laut Wehlend "aber vieles dafür", dass die Auswärtsfahrten nach Mannheim am 29. Oktober und Wiesbaden am 8. November komplett ohne Fans stattfinden.