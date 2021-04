Was angesichts steigender Infektionszahlen und hoher Inzidenzwerte wie eine Illusion klingt, soll ein gesamtgesellschaftliches Modellprojekt werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt und begleitet durch die Wissenschaftler der TU Dresden sowie verschiedener IT-Dienstleister bereitet der Drittliga-Spitzenreiter verschiedene Modelle vor.

"In so einer Phase wie wir sind, lohnt es sich immer auf das aktuelle Geschehen einzugehen", erklärt Wehlend. Dann gelte es, "die passenden Entscheidung, die situativ erforderlich sind, zu treffen." Alleine nur auf die Inzidenz zu schauen, findet er nicht den richtigen Weg: "Momentan ist alles in Bewegung. Es gibt aber gleichzeitig andere Entwicklungen wie die Testszenarien und die Impfszenarien, die eine große Rolle spielen werden. Wenn sich das so fortsetzt, dann werden schnell auch andere Möglichkeiten bestehen."