Die Drittliga-Fußballer der SG Dynamo Dresden dürfen am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Wie der Verein mitteilte, sind bei Testungen am Sonntag und Montag keine weiteren Corona-Fälle festgestellt worden. Somit steht der Rückkehr auf den Rasen in Gruppen nichts mehr im Weg.

"Wir sind froh, dass wir wieder loslegen können. Unsere ganze Konzentration gilt jetzt der Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Trainer Markus Kauczinski stößt erst am Freitag nach seiner Quarantäne wieder zum Team. "Bis dahin stimmt sich unser Cheftrainer jeden Tag eng mit seinen beiden Co-Trainern Heiko Scholz und Ferydoon Zandi ab, was Trainingsinhalte und -steuerung sowie die gezielte Spielvorbereitung auf den FCK angeht", so Becker.