Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss im ersten Heimspiel der jungen Saison am Sonntag (13 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen Waldhof Mannheim auf zwei wichtige Spieler verzichten. Rechtsverteidiger Robin Becker (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Stürmer Luka Stor (Bänderriss am rechten Sprunggelenk) fallen mehrere Wochen aus. Das gab der Verein am Mittwoch (23.09.2020) bekannt.