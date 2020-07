"Yannick Stark ist ein echter Führungsspieler, der über viele Jahre Zweitliga-Erfahrung verfügt und nicht zuletzt in der vergangenen Saison in Darmstadt zum Stammpersonal gehörte. Wir erwarten uns von ihm, dass er unserer Mannschaft in der Zentrale Stabilität verleiht und freuen uns, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der die Qualität besitzt, das Team als Ganzes zu verbessern", erklärte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Tat dürfte Stark eine echte Verstärkung für die kommende Saison bei den Dresdnern sein. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Mittelfeldspieler mit 28 Einsätzen (je ein Tor und eine Vorlage) zu den Leistungsträgern in Darmstadt. Zuvor lief er u.a. für 1860 München und den FSV Frankfurt auf. Mit 186 Einsätzen in der 2. Bundesliga passt der zweikampfstarke Abräumer genau in das gewünschte Anforderungsprofil bei Dynamo.