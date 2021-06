Bevor so richtig geschwitzt wird, müssen die Schwarz-Gelben in den beiden Tagen zuvor erst einmal die obligatorischen sportmedizinischen Leistungstests absolvieren. Offen ist noch, ob beim Trainingsauftakt Zuschauer zugelassen sind. Die finale Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt. Sicher ist aber, dass "Sport im Osten" per Livestream überträgt (die genaue Uhrzeit ist noch offen).

In den ersten eineinhalb Trainingswochen sind zwei Testspiele geplant: am 26. Juni gegen Hertha BSC II und am 30. Juni gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec in der Trainingsakademie der Dresdner. Danach geht es vom 1. bis 9. Juli ins Sommertrainingslager nach Bad Heiligenstadt. Vor Ort absolviert Dynamo dann ein weiteres Testspiel, ehe dann in Dresden zwei weitere Partien am 10. und 17. Juli anstehen. Zwischen dem 23. und 25. Juli erfolgt der Anpfiff zum 1. Spieltag der 2. Bundesliga. Genaue Termine und Spielplan gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) am 25. Juni bekannt.