Oehmichen, der 2004 in Dresden geboren wurde, spielt sei seit seinem sechsten Lebensjahr bei Dynamo. Seit 2010 durchlief er alle Teams der Talentschmiede von Dynamo. Vor zwei Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei den Schwarz-Gelben. Sein Debüt im Trikot der Profimannschaft gab Oehmichen am 12. Mai 2022 im Landespokal-Achtelfinale gegen Bischofswerda. In der aktuellen Spielzeit wurde Oehmichen sechsmal in der 3. Liga und zweimal im Sachsenpokal eingesetzt.

Jonas Oehmichen (li.) hier im Duell mit Aues Dimitrij Nazarov Bildrechte: IMAGO / Picture Point