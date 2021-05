Obwohl am Sonntag Zuschauerinnen und Zuschauer wegen des aktuell geltenden Infektionsschutzgesetztes und der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung weder im noch am Rudolf-Harbig-Stadion zugelassen waren, hatten sich rund um Dynamos Heimspielstätte am Nachmittag bis zu 5.000 Menschen versammelt, um den möglichen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga in unmittelbarer Nähe zu ihrer Mannschaft und dem Stadion zu erleben. Bis zum 3:0-Führungstreffer der SGD in der 62. Spielminute wurde die Lage rund um das Stadion von den Verantwortlichen allgemein als weitgehend kontrolliert und ruhig eingeschätzt. Im Anschluss daran begann die Situation zunehmend zu eskalieren und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Gewalttätern und der Polizei. Dabei wurden 185 Beamte, zwei Medienvertreter und eine noch immer nicht zu beziffernde Anzahl an unbeteiligten Fans und Mitgliedern der SGD verletzt.

Nach dem zwischenzeitlichen 3:0 für Dynamo eskalierte die Situation rund um das Rudolf-Harbig-Stadion. Bildrechte: MDR