Auch in der Länderspielpause wird Fußball gespielt. Am Donnerstag bestreitet Drittliga-Spitzenreiter SG Dynamo Dresden ein Testspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Für den Regionalligisten aus Thüringen ist es ein willkommenes Kräftemessen, hofft man doch auf einen baldigen Re-Start in der Regionalliga Nordost. Anstoß in der Walter-Fritzsch-Akademie ist 14:00 Uhr.

Die SG Dynamo Dresden steht in Liga drei am Platz an der Sonne und hat gute Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga. Das Spiel gegen Jena ist ein willkommener Test vor dem Topspiel am 4. April gegen den Tabellenzweiten FC Hansa Rostock.