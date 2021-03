"Natürlich ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir haben das klare Ziel, diese Partie zu gewinnen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker am Montag (29. März) im Interview mit der "Sächsischen Zeitung". Eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf empfindet der 50-Jährige aber für verfrüht. Nichtsdestotrotz ist der Optimismus in Dresden neun Spieltage vor Schluss ungebremst. Teamgeist, Kaderstärke, Mentalität und hohe sportliche Ziele – all das gibt Becker "ein gutes Gefühl" für die anstehenden Wochen.

Bereits zu seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer gab Dynamos Sportchef die klare Zielstellung aus, binnen zwei Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu finalisieren. Sollte diese gelingen, hätte die SGD gleichzeitig beste Argumente, um die Zusammenarbeit mit Coach Markus Kauczinski fortzusetzen. Erste positive Gespräche wurden zu Jahresbeginn bereits geführt, maßgeblich für die endgültige Entscheidung wird aber das sportliche Abschneiden zum Ende der Saison sein. Sorgen um einen Abgang Kauczinskis schwingen zwar mit ("Natürlich kann das beim auslaufenden Vertrag passieren"), die Argumente für einen Verbleib sieht Becker aber klar in der Überzahl. "Ich denke, dass Markus (Kauczinski, Anm. d. Red.) auch weiß, was er an Dynamo hat. Wir sind alle sehr zufrieden, wie es gerade läuft, und haben ein gemeinsames Ziel, das wir unbedingt erreichen wollen."