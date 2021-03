Die nächste OMV von Dynamo Dresden wird nicht als Prsäsenzveranstaltung stattfinden. (archiv) Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Im November 2020 war die Ordentliche Mitgliederversammlung (OMV) der SG Dynamo Dresden coronabedingt noch abgesagt worden, jetzt steht der Nachholtermin für die in der Vereinssatzung verankerte Veranstaltung fest. Wie der Verein am Freitag (12.03.) mitteilte, wird die OMV am 12. Juni 2021 stattfinden. Und zwar in digitaler Form und nicht als Präsenzversammlung.

Corona-Pandemie zwingt Verein und Mitglieder an die Bildschirme

"Zweifelsohne wäre eine Präsenzveranstaltung die wünschenswerteste Form, allerdings bestehen in Bezug auf eine Organisation selbiger noch immer sehr viele mit der Corona-Pandemie zusammenhängende Unwägbarkeiten", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Zudem habe sich der Termin aufgrund der äußerst unsicheren Prognosen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie so weit nach hinten verschoben. Juristisch sei man damit für das Geschäftsjahr 2019/20 aber noch auf der sicheren Seite, heißt es weiter.

Blick auf eine frühere Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Dynamo bietet technische Schulungen und Testversammlung an

Mitgliedern, die Probleme bei der Durchführung der OMV in digitaler Form befürchten, nimmt Dynamo die Sorgen. Man werde allen Teilnehmern die bestmögliche Unterstützung im digitalen Bereich anbieten. Zudem soll soll es technische Schulungen und eine Test-Versammlung geben. Konkrete Termine will der Verein noch bekannt geben. Man sei zuversichtlich, die OMV in dieser Form erfolgreich durchführen zu können, das hätten digitale Jahreshauptversammlungen anderer Vereine gezeigt. Von diesem technischen Know-how könne man nun profitieren.

Nächste OMV ebenfalls terminiert

Der Termin der darauf folgenden OMV steht ebenfalls bereits fest. Diese Veranstaltung, dann für das Geschäftsjahr 2020/21, wird am 13. November stattfinden - voraussichtlich als Präsenzversammlung.