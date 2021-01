Jablonecs Torjäger Ivan Schranz. Bildrechte: imago images/CTK Photo

Am 11. Januar geht es für den Drittliga-Spitzenreiter wieder um Punkte. Die Schwarz-Gelben treffen auf Türkgücü München, auf den Aufsteiger, der seit dem Rückzug des großen Gönners und Vereinspräsidenten finanziell vor dem Abgrund steht. Um vor dem Jahresauftakt noch etwas Spielpraxis zu sammeln, wird das Team von Trainer Markus Kauczinski am kommenden Mittwoch (6.1.2021) ein Testspiel bestreiten. Angesagt hat sich der aktuell Tabellenzweite der ersten tschechischen Liga, FK Jablonec. Die Partie findet in der Walter-Fritzsch-Akademie statt und wird 14 Uhr angepfiffen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch bei dem Testspiel aufgrund der aktuellen Verordnungen rund um die COVID-19-Pandemie auf dem Trainingsgelände der SGD nicht zugelassen.