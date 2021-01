Nach nur elf Tagen Pause hat Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden das erste Spiel im neuen Jahr erfolgreich bestritten. Die Elf von Markus Kauczinski gewann gegen den Tabellenzweiten der ersten tschechischen Liga FK Jablonec mit 2:1 (1:0). Für die Dynamos wird es am Montag gegen Türkgücü München (Live-Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) erstmals wieder ernst. Mit sieben Siegen aus den letzten acht Punktspielen haben sich die Dresdner ein Polster erspielt und gute Chancen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

"Wir spielen vielleicht noch nicht den besten Fußball, sind aber effektiv und kompakt. Mir gefällt das gut", meinte der verletzte Kapitän Sebastian Mai in der Pause. Neben Mai fehlten auch Marco Hartmann (Reha nach Knieverletzung), Chris Löwe (Außenbandriss), Luka Stor (Muskelfaserriss), Patrick Wiegers (Probleme an der Hand) und Patrick Weihrauch (Sprunggelenksprobleme).

Dass Dynamo aktuell in der Lage ist, die Ausfälle gut zu kompensieren, zeigte sich direkt nach Wiederanpfiff. Der erste Angriff führte prompt zum 2:0 durch den eingewechselten Agyemang Diawusie (48.). Bei Dynamo durften jetzt viele Spieler aus dem Anschlusskader ran. Einige liefen erstmals für die erste Mannschaft der SGD auf. Die jungen Dresdner mussten nach einem Schnitzer von Justin Löwe zwar das 1:2 (79.) hinnehmen, retteten den knappen Sieg aber ins Ziel. "Wir haben gegen eine gute Mannschaft gewonnen. Es war ein guter erster Auftritt in diesem Jahr. Wir werden jetzt in der Liga die Gejagten sein, darauf müssen und werden wir vorbereitet sein", so Löwe im MDR.