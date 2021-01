Fußball | 3. Liga Dynamo-Trainer Kauczinski auf dem Weg der Besserung – Scholz und Zandi übernehmen in Mannheim

Nachdem sich Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski am Montag aufgrund von Übelkeit und Unwohlsein in ein Krankenhaus begeben hatte, konnte die SGD nun erste Entwarnung geben. Beim heute Abend anstehenden Auswärtsspiel in Mannheim wird Kauczinski dennoch nicht vor Ort sein.