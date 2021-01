Wie Dynamo Dresden am Montag (25. Januar) mitteilte, hat sich Trainer Markus Kauczinski ins Dresdner Universitätsklinikum zu eingehenderen Untersuchungen begeben. Der 50-Jährige hatte am Morgen unmittelbar im Anschluss an die Pressekonferenz vor dem Spiel in Mannheim über Unwohlsein und Übelkeit geklagt. Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi hatte daraufhin alles Notwendige in die Wege geleitet, damit Dynamos Übungsleiter umgehend untersucht wird.

Kauczinskis Zustand "derzeitig stabil"

"Der Zustand von Markus Kauczinski ist aus medizinischer Sicht derzeitig stabil. Nach Eingang der ersten Untersuchungsbefunde ist eine weitergehende Diagnostik notwendig. Hierfür verbleibt der Cheftrainer stationär in Behandlung. Im Verlauf des morgigen Tages wird eine Entscheidung über das weitere Prozedere nach interdisziplinärer Abstimmung erfolgen", erklärte Al-Sadi.

Scholz und Zandi bereiten Mannschaft vor

Heiko Scholz (li.) wird die Dynamo-Kicker mit Ferydoon Zandi vorerst betreuen. Bildrechte: imago images / Picture Point LE Dynamo tritt am Dienstag zum Auswärtsspiel in Mannheim an. Das Team war am Montag ohne ihren Cheftrainer nach Frankfurt geflogen und von dort mit dem Mannschaftsbus weiter in ein Hotel nach Mannheim gereist. "Wir stehen sowohl mit Markus als auch mit unserem Mannschaftsarzt im Austausch und wünschen ihm auch auf diesem Wege erst einmal gute Besserung. Unser Cheftrainer soll sich in Ruhe Zeit nehmen, um sich allen notwendigen Untersuchungen im Universitätsklinikum zu unterziehen, die aus Sicht der behandelnden Ärzte jetzt wichtig sind. Die Mannschaft wird am Abend im Hotel von den Co-Trainern Heiko Scholz und Ferydoon Zandi auf das Mannheim-Spiel vorbereitet", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Kein direkter Zusammenhang zur Corona-Infektion

Kauczinski wurde am 12. Januar positiv auf COVID-19 getestet und musste anschließend zehn Tage in einer häuslichen Quarantäne verbringen. Bisher gibt es keine Erkenntnis darüber, dass sein aktueller Gesundheitszustand im direkten Zusammenhang mit der Infizierung von vor knapp zwei Wochen steht. Am Dienstag soll durch die behandelnden Ärzte eine Entscheidung getroffen werden, ob Kauczinski das Krankenhaus verlassen kann.