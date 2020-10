"Mit Ransford binden wir ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs noch länger an den Verein. 'Ransi' ist nach seinen überzeugenden Leistungen in der vergangenen Saison bei der U19 und den ersten Schritten im Profi-Bereich bereits eine echte Alternative in unserem Drittliga-Team geworden und arbeitet in jedem Training hart, um sich weiter zu verbessern", erklärte Dynamos Geschäftsführer Ralf Becker in einer Pressemitteilung am Donnerstag (29. Oktober).