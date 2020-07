Nach sechs Jahren bei der SG Dynamo Dresden war Müller im Sommer aussortiert worden. Sein bis 2021 laufender Vertrag wurde durch den Abstieg in die 3. Liga ungültig. Der Defensivmann hatte in über 140 Ligaspielen alle Höhen und Tiefen bei den Schwarz-Gelben miterlebt, stieg mit Dynamo 2016 unter Trainer Uwe Neuhaus in die zweite Bundesliga auf. In der vergangenen Saison brachte es der 26-Jährige auf 24 Zweitliga-Spiele. Der neue Sportdirektor Ralf Becker hatte vor wenigen Tagen einen großen Umbruch in der Mannschaft angekündigt. Nur mit vier Spielern wurden die Verträge verlängert.